Контент менеджер

$275
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка82 просмотра
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Требуется контент менеджер для выкладывания статей на сайт со следующими требованиями:

1. Проверить количество вхождений ключевиков. Если есть лишние вхождения, то убрать, если наоборот, то дописать (количество вхождений будет написано в статье);

2. Придумать заголовок к статье, который бы отражал смысл текста. Нужно смотреть, чтобы не добавить лишних вхождений. Например, если статья написана по ключу «способы приворота», то подходящий заголовок будет «Приворот и эффективные способы его проведения» или «Правильные способы проведения приворота»;

3. Сделать оглавление статьи через внутренние ссылки, то есть через теги

4. Подобрать к статье тематические, уместные картинки. Примерно одна картинка на 1300 символов без пробелов;

5. К картинке должна быть сделана осмысленная подпись, но не повторение того, что написано около картинки;

6. Заключить особые части текста в теги. Например, какая-либо цитата, важная информация и тому подобное;

7. Если текст не структурирован, идет сплошной стеной, без подзаголовков, то нужно структурировать;

8. Прописать description, будет обозначен в статье;

9. Прописать keywords, будут обозначены в статье;

10. Поискать на ютубе тематическое видео и вставить его если такое есть;

11. Прописать тайтл, будет указан в статье;

12. Всё это на wordpress.

50 статей по 2 в день.

Также выкладывание простых статей. 50 по 2 в день.

10 лет назад
zaschto
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$275
15 дней
Всё сделано в срок. Качество как всегда хорошее.
Очередная благодарность Кириллу за работу!
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