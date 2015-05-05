Составить шаблоны объявлений

$30
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка103 просмотра

Составить шаблоны объявлений для генератора текста на основе готовых карточек товаров.

Объём готового текста объявления ~500 символов.

Количество шаблонов: 20 шт.

Список карточек товаров будет отправлен в ЛС исполнителю.

10 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gradinarovaK
30 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$30
7 дней
Совместной работой полностью доволен. Всё выполнено грамотно, точно в срок. Советую к сотрудничеству!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, требований, своевременная оплата - все на высоте! Порадовало, что Максим всегда в сети, при возникновении вопросов быстро реагирует на сообщения! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gradinarovaK
30 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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