Написание статьи

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка88 просмотров

Статья о субъекте, соответственно деталям, высланным в личку, и тому, что обсудили в Скайпе.

Максимум 2-3 т. знаков.

Срок 1 день.

Написание статей
10 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Норм, работаем.
Отличный заказчик Побольше бы таких!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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