Сверстать сайт + свести базы + настроить категории товаров

1)необходимо сверстать уже готовый дизайн под ШС(по ссылке он же, но криво сверстан под мак ос и любые мобильные устройства)

2)свести базы двух магазинов в одну

3)корректно настроить свойства товаров как это сделано на seowiki.watcharena.ru

работаю по пост.оплате или Безопасная сделка

Пожалуйста, только исполнители. Испорченный телефон в виде разного рода "менеджеров" надоел.

сайт ss5.watcharena.ru