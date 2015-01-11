Сверстать сайт + свести базы + настроить категории товаров

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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1)необходимо сверстать уже готовый дизайн под ШС(по ссылке он же, но криво сверстан под мак ос и любые мобильные устройства)

2)свести базы двух магазинов в одну

3)корректно настроить свойства товаров как это сделано на seowiki.watcharena.ru

работаю по пост.оплате или Безопасная сделка

Пожалуйста, только исполнители. Испорченный телефон в виде разного рода "менеджеров" надоел.

сайт ss5.watcharena.ru

9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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