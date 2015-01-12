Поправить ошибки в коде бд

Добрый вечер! Сайт www.gorodkaminov.ru

С бывшим программистом потеряна связь. Сайт перестал работать, выдает ошибку, связанную с кодировкой сайта.

Нужно: 1. поправить оперативно эту ошибку, 2. поправить фразу, которая появляется после оформления заказа на сайте (пишет вместо текста абракадабру), 3. иметь возможность и желание дальше поддерживать этот сайт для устранения подобных ошибок.

Жду предложений по срокам и стоимости первых 2-х пунктов. Нужно оперативно, чтобы утром сайт уже работал.