Поправить ошибки в коде бд

Веб-программированиеЗавершен3 заявки155 просмотров
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Добрый вечер! Сайт www.gorodkaminov.ru

С бывшим программистом потеряна связь. Сайт перестал работать, выдает ошибку, связанную с кодировкой сайта.

Нужно: 1. поправить оперативно эту ошибку, 2. поправить фразу, которая появляется после оформления заказа на сайте (пишет вместо текста абракадабру), 3. иметь возможность и желание дальше поддерживать этот сайт для устранения подобных ошибок.

Жду предложений по срокам и стоимости первых 2-х пунктов. Нужно оперативно, чтобы утром сайт уже работал.

9 лет назад
jvolkova
Юлия 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$30
1 день
Нужно было очень оперативно разобраться в нашем непростом сайте, поправить ошибки. Все было сделано очень быстро и без поправок. Очень легко общаться и работать вместе. Рекомендую другим и точно обращусь снова.
Отличный заказчик, доступы предоставлены, оплата, проверка моментально! Приятно работать! Рекомендую!
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