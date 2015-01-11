Chrome проект – Mac App Браузер

Нужно сделать приложение для Mac ( и других ребят ) – в своем роде браузер.

Возможно у кого-то есть уже наработки, скорее всего на базе всем известного Хромиума.

Также возможно стоит рассмотреть разработку расширение для Хрома.

Нужен программист, у которого есть возможности и интерес сделать данный проект.

Объясню ему для чего и почему это нужно. Проект бессрочный, предложу и рассмотрю любые прозрачные условия и предложения.