Скопировать сайт укоза

Добрый день. Требуется реализовать смену языка на DLE 10.3 как на этом сайте http://meloman.ru/performers/?type=37
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо скриптом скопировать содержимое интернет-магазина на укозе и залить все на любую бесплатную cms с сохранением урлов. Указать стоимость за проект.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
1)необходимо сверстать уже готовый дизайн под ШС(по ссылке он же, но криво сверстан под мак ос и любые мобильные устройства) 2)свести базы двух магазинов в одну 3)корректно настроить свойства товаров как это сделано на seowiki.watcharena.ru ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
В исходном коде на сайте http://goo.gl/lsX3ry не отображаются коды плеера, а только вот какой код: Возможно ли такое реализовать на моем сайте klipzona.net, чтобы коды плееров тоже не отображались в исходном коде ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Вместо сайта открывается такая страница: http://www.trodetfond.ru/ Предположительно, вредоносный код в скриптах (предположительно). Нужно удалить быстро и недорого. Можете писатьв скайп.Завершен9 лет назад
- $25
Добрый день, требуется настроить и доработать западный шаблон сайта на wordpress http://antthemes.com/?page_id=1963. Что требуется: - сделать вывод последних записей с постраничной навигацией на главной и в категориях на страницах блога. - сделать вывод статичной страницы на главной под ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Есть сырая форма (HTML, CSS, скриншоты в приложении) Необходимо: - добавить на форму сообщение: в зависимости от размера экрана сообщение будет "выдвигаться" справа от формы (1280*1024) или "выдвигаться" сверху от формы и перекрывать её (1024*768) - скриншоты ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать sql запрос к базе Есть две базы К примеру такие данные в первой таблице param|group|idgoods 175|1|1 185|1|2 195|1|3 65|2|1 65|2|2 65|2|3 15|3|1 15|3|2 15|3|3 Вторая таблица Idgoods|goods_string 1|175/65/15 2|185/65/15 3|195/65/15 К первой таблице создать запрос: 185 или 195 AND 65 AND 15 и получить от второй таблице результат Idgoods 2,3 Это ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Нужно найти и встроить модуль в уже написанный сайт на Moodle. Возможно дальнейшее сотрундничество. Знание PHP и Moodle обязательноВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
На готовом сайте требуется сделать: - Два всплывающих окна (jQuery) - настроить библиотеку DataTables (jQuery): добавить: "Показать все записи" + исправить накладку слоевЗавершен9 лет назад
Есть пхп движок сайта с базой данных. (движок самописный, сайт картинок с текстом) Нужен человек, который делал уже карты сайта для поисковых систем. Нужна xml карта сайта, что бы автоматом туда добавлялись новые ...Закрыт9 лет назад