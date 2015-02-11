Дописать интернет-магазин на opencart

Ищу php-программиста для доработки интернет-магазина на opencart. Магазин готов на 70%. Необходимо исправить парсер, добавить аккаунт пользователей на фронтэнде, отзывы к товарам, подправить ошибки в дизайне и еще по мелочи. Вообщем довести проект до продакшена. Оплата за выполненные таски или почасовая. Указывайте, пожалуйста, опыт работы, портфолио и с какими технологиями приходилось работать.

Необходимые навыки:

php, mysql, javascript, jquery, css

Желательно:

знание opencart