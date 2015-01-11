Требуется контент-менеджер в книжный магазин. Добавление новых книг, поиск характеристик, картинки и описания к ним в инетрнете. Укажите в заявке стоимость внесения одной товарной позиции
- Наполнение сайтов214 заявокЗакрыт10 лет назад
Сдалать интересный дизайн страницы 404 ошибки. Чтобы сочеталось с основным дизайном сайта. Указывайте, пожалуйста, цену в заявкеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо продвинуть книжный магазин в поисковых системах. Сайт новый. Провести внутреннюю оптимизацию сайта, составить семантическое ядро и само продвижение. В заявке указывайте сроки и стоимость.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Необходимо продвинуть одну страницу в топ выдачи поисковиков. Страница с книгой, книжный инетрнет-магазин. В заявке укажите, пожалуйста, сроки и стоимостьПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать текст для страниц "О магазине", "Помощь" и "Оплата и доставка". Желательно с картинками. Сделать рерайт описания для нескольких товаров. Тематика книгиКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищу php-программиста для доработки интернет-магазина на opencart. Магазин готов на 70%. Необходимо исправить парсер, добавить аккаунт пользователей на фронтэнде, отзывы к товарам, подправить ошибки в дизайне и еще по мелочи. Вообщем довести проект до продакшена. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо написать 3 баннера 748х200 по имеющимся материалам. Придумать концепцию и реализовать. Тематика книги. Обязательно портфолиоБаннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо перенести сайт с одного сервера на другой. Сайт написан на php. Новый сервер на СentOS 7. Необходимо все установить и настроить на сервере: php, nginx, mysql, фаервол, почту.Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад