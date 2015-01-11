nsaibot

Инесса nsaibot

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн для 404 страницы
Спасибо за проект :) рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю с Вами :)
Алексей предложил несколько вариантов страницы. Один из них понравился. Интересная задумка и реализация. Рекомендую
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Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать текст для пары страниц и сделать рерайт описания товаров
Хороший заказчик, оперативно отвечает на вопросы, с оплатой все четко. Особенно приятно было работать в этом проекте, желаю ему успешного развития!
Очень качественно написанный текст
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kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$24
10 баллов
10 лет назад
Написать 3 баннера
Очень довольна сотрудничеством. Буду рада его продолжению!
Все было сделано качественно. Дизайн понравился. Все замечания были учтены
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loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Дописать интернет-магазин на opencart
CSSJavaScriptjQueryMySQLOpencartPHP
Хорошо, когда заказчик точно знает, чего хочет. Понятное ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество!
Отличная работа! Задания были выполнены качественно и в срок
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vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Перенести сайт с одного сервера на другой
MySQLNginxPHP
Спасибо за хорошую совместную работу ! Буду рад новым заказам !
Сайт перенесли быстро. Всегда на связи. Все вопросы решались оперативно
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