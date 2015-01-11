Перенести сайт с одного сервера на другой

$50
Системное администрированиеЗавершен16 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести сайт с одного сервера на другой. Сайт написан на php. Новый сервер на СentOS 7. Необходимо все установить и настроить на сервере: php, nginx, mysql, фаервол, почту.

9 лет назад
nsaibot
Инесса 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
1 день
Сайт перенесли быстро. Всегда на связи. Все вопросы решались оперативно
Спасибо за хорошую совместную работу ! Буду рад новым заказам !