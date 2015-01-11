Доброе время суток. Нужно сделать следующее: Перенести рабочий сайт с хостинга firstvds на hetzner.de На хостинге нужно будет что бы вы настроили всё через Plesk. Прошу писать только тем кто работал с хостингом hetzner.de
Перенести сайт с одного сервера на другой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести сайт с одного сервера на другой. Сайт написан на php. Новый сервер на СentOS 7. Необходимо все установить и настроить на сервере: php, nginx, mysql, фаервол, почту.
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