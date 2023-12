Восстановить данные mysql

Жила была база данных

был сменен пароль

контент-менеджер набил товаров

На запрос alter начала вылезать ошибка 7 – невозможно переименовать файл #sql-c1a_22a8.MYI в имятаблицы.MYI errno: 2 – no such file or directory

я перезагрузил сервер

сайт не поднялся с ошибкой доступа к БД

новый пароль не подходит, зато подходит старый

новые данные чудесным образом испарились

бекап делался простым архивированием var/mysql/mytable – и судя по всему ничего нового там не хранилось, то есть данные висели в другом мести (например в памяти, что странно)

сейчас запустил sbin/mysqld --innodb_log_file_size=5242880 --innodb_force_recovery=6 но на результата нет, таблицы MyISAM

Вижу что в ibdata/iblog файлах есть нужные мне данные, но во что переименовать не знаю, и не ясно все ли там данные

Жду предложения