Настройка сервера

Системное администрированиеЗакрыт12 заявок218 просмотров
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Есть сервер на хостинге Hetzner под управлением CentOs 6.6

Необходимо установить на сервер php 5.2.17 или ниже + Zend Optimizer, а также настроить из CPanel один сайт.

9 лет назад
jett
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад