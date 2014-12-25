Настройка сервера

Для сайта (тематика автозапчасти и аксессуары ) нужен на постоянной основе - редактор сайта Что нужно будет делать 1) Добавлять новую продукцию на сайт - подгонять прайсы поставщиков под существующий шаблон и загружать на сайт - аналогично ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервер на хостинге Hetzner под управлением CentOs 6.6
Необходимо установить на сервер php 5.2.17 или ниже + Zend Optimizer, а также настроить из CPanel один сайт.
- Похожие заказы
- Системное администрирование117 заявокЗакрыт9 лет назад
Sphinx работает, но несовершенно. Подробности исполнителю.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день Нахожусь в Германии Хочу заплатить за следующую услугу У меня дома ДСЛ интернет Достаточно простенький ВЛАН РУТЕР без имени http://hilfe.o2online.de/o2de/attachments/o2de/7000_1@tkb/59/1/BDA%20o2HB%206641%20V1.5.pdf Если линк не открывается, то рутер ищется в гугле по запросу "o2 homebox 6641" Согласно контракта с провайдером у меня ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
С недавних пор появилась проблема, при запуске программ использующих net framework, которую не удается устранить. Нужна помощь. Вот какая ошибка выходит при запуске этих программ. Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: CLR20r3 ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходимо сделать, чтобы заработал CW Image Optimizer. Это такой плагин Wordpress. https://wordpress.org/plugins/cw-image-optimizer/ Поставить- поставили. Вроде и права настроили. Но при попытках обработать изображения выдает ошибки. Судя по всему, что-то с правами. Хотя может и не в этом дело. Отпишитесь, ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Вместо сайта выводится надпись File not found. В любой директории. Нужно исправить и уточнить причину возникшей проблемы. Адрес сайта и реквизиты доступа сообщу лично.Системное администрирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Происходят ошибки веб-сервера, при соединении к базе mysql, его просто нет. Необходимо наладить веб-сервер, для работы сайтов.Системное администрирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
1.Нужно настроить почту сайта, чтобы была вида mail.site.ru чтобы при вводе этого адреса, можно было войти в почту сайта. 2. Нужно чтобы скрипты на сайте работали(для проверки прокси), так как на хостинге работают на ВПС нет. ВПС ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Клиент купил сервер на clodo.ru, необходимо на нем настроить сервер и получить доступы пользователя ftp и Mysql, чтобы комфортно перенести сайт на битриксе. Интересует стоимость и срок работы (сроки оооочень сжатые)Системное администрирование7 заявокЗакрыт9 лет назад