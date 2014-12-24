Настройка сервера

Здравствуйте.

Мне на впс украинского хостера: 3300 Mhz, 1024 Mb, 25 Gb SSD для работы 4 сайтов на вордпрессе необходимо настроить сервер

debian 7.7 whezzy + nginx mainline 1.7.9 (фронтэнд) с fastcgi_cache (+fastcgi_cache_purge module) (кеширование страниц) и gzip + php5.6-fpm (бекэнд) (репозиторий на dotdeb.org если шо:)) с OpCache (кэширование байт-кода), Memcached и php5-memcached (кеширование объектов)

дело в том, что я у них же нахожусь на другом пакете впс с nginx + apache 2 + gzip + full page cache (proxy_cache)

мне очень не нравится время загрузки сайта, время загрузки первого байта очень большое, да и сейчас у меня диск не SSD

По умолчанию, хостер установит дебиан, nginx и php со всеми необходимыми модулями.

Мне нужен тюнинг под вордпресс.

Необходимо произвести дополнительные настройки, заточенные под работу вордпресса, шоб летал:)

Сколько это будет стоить по деньгам и по времени?

Спасибо.