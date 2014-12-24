Недоступен сайт после переноса на новый сервер

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок144 просмотра
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Вместо сайта выводится надпись File not found. В любой директории.

Нужно исправить и уточнить причину возникшей проблемы.

Адрес сайта и реквизиты доступа сообщу лично.

9 лет назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад