Требуется настройка роутера Mikrotik

Есть роутер Mikrotik и USB-модем Huawei.

Требуется: сделать так, чтобы при падении связи на основном канале роутер переходил на резервный(модем), ну и обратно.

Главное условие - сделать всё нужно по возможности ночью, т.к. сервис работает круглосуточно, и перебои крайне нежелательны.

Киев. Доступ - удаленно, TeamViever. Оплата на карту Привата ну или договоренно.

Сумму называйте, обсуждаемо.