Настроить nginx (502 Bad Gateway)

на локальном компе обновил ubuntu c 13.04 до 14.04.

и стала вылезать ошибка: при открытии всех локальных сайтов:

502 Bad Gateway.

nginx/1.4.6 (Ubuntu)

/var/log/nginx/error.log:

2014/12/20 22:34:14 [crit] 4674#0: *31 connect() to unix:/var/run/php5-fpm.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: test, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "test"

Сам гуглил, пробовал исправить, не получается. Жду Вашей помощи через team viewer

Конфиг такой: nginx + php5-fpm