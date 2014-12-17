Решение проблемы jbd2/md2-8 на новом сервер

На сайте включено кеширование страниц + модуль gzip (что бы кеш весил меньше). Кеш должен держаться год, страниц там будет больше 5млн. Кеширование уже мне сделали - но почему-то КЕШ сбрасывается постоянно. Движок отдает динамичный контент ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Intel® Core™ i7-4770
Quad-Core Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM 32 GB DDR3 RAM
Hard Drive 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
только что установлен debian 7. в качестве панели, vesta
software raid, сейчас идет синхронизация, но это не важно. я уже потестировал ранее.
dd if=/dev/zero of=test bs=1048576 count=2048
- 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 0.740666 s, 2.9 GB/s
dd if=test of=/dev/null bs=1048576
- 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 0.244797 s, 8.8 GB/s
при попытке импорта базы данных (не важно как, phpmyadmin или через консоль) iotop выдает
341 be/3 root 0.00 B/s 3.98 K/s 0.00 % 97.99 % [jbd2/md2-8]
база размеров в 5мб, импортируется примерно 3 минуты
нужно решить этот вопрос
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