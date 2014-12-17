Решение проблемы jbd2/md2-8 на новом сервер

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка315 просмотров
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Добрый день

Intel® Core™ i7-4770

Quad-Core Haswell

incl. Hyper-Threading Technology

RAM 32 GB DDR3 RAM

Hard Drive 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm

HDD (Software-RAID 1)

только что установлен debian 7. в качестве панели, vesta

software raid, сейчас идет синхронизация, но это не важно. я уже потестировал ранее.

dd if=/dev/zero of=test bs=1048576 count=2048

- 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 0.740666 s, 2.9 GB/s

dd if=test of=/dev/null bs=1048576

- 2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 0.244797 s, 8.8 GB/s

при попытке импорта базы данных (не важно как, phpmyadmin или через консоль) iotop выдает

341 be/3 root 0.00 B/s 3.98 K/s 0.00 % 97.99 % [jbd2/md2-8]

база размеров в 5мб, импортируется примерно 3 минуты

нужно решить этот вопрос

9 лет назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад