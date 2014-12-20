Web интрефейс работы с email

ТЗ по почте

web морда для почты

0. схема работы с почтой: есть 40 человек, почта называется по отделам, с каждым ящиком работаем множество сотрудников, почтовых ящиков около 40. сейчас у всех стоит или the bat или у супервайзеров доступ к gmail или яндекс.

1. использование чужого mail сервера (яндекс, google и т.д.) (через pop или imap нужно думать) (почему чужой мейлсервер - локальный требует много внимания к себе, спам листы, настройки и т.д.)

2. возможность работать с множеством ящиков для одного сотрудника под одним логином.

3. настройка доступов и заголовков для пользователей (индив. пароль, подпись, поле FROM ...)

4. видимость папки спам

5. цепочки по email адресу (группировка, функция не стандартная но очень удобная, не по теме, а по полю from, а именно email)

6. хранение копий сообщений на локальном сервере (если не решаемо можно отказаться платим в google за место)

7. запрет на удаление писем пользователями (возможно перемещение в папку удаленные, но возможность удалить полностью должна отсутствовать)

8. возможность интеграции почты с нашей CRM (получение заголовков писем, API или что то такое)

9. фильтры, ярлыки, личные папки

10. возможность видеть отправленные письма и отличать отправителя (что бы не терялась отправляемая почта, с одного адреса может слать множество сотрудников)

11. возможность ограничить доступ к настраеваемому веб интерфейсу почты для определенных IP например (что бы доступ не передавался третьим лицам)

12. возможность использовать или интегрироваться в нашу CRM модулем "пользователи", что бы прописывать пользователей в нашей CRM и таким образом добавлять пользователей в webmail морду (что бы не создавать по 100500 пользователей в разных системах, или как то их синхронизиварость).

13. * пункты можно обсуждать от некоторых отказываться на первое время, но есть критичные

15. возможно как то загрузить историю сообщений из базы в the bat

16. все это устанавливается на наш сервер cenos 6.6. intel 4 ядра, 8Gb, 500Gb