На вирт.хостинге завелся вирус, пользующийся sendmail, нужно устранить

Системное администрированиеЗавершен8 заявок207 просмотров
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Всего 30 сайтов, есть подозрение на 5-7 из них.

9 лет назад
hallingesua
Олешкевич 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
9 лет назад
$11
1 день
Очень быстро очистил несколько сайтов от вирусов и шеллов, я и то дольше думал с этим проектом. :) Рекомендую.
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