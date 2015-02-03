Поднять почтовый сервер на unix

$70
Системное администрированиеЗавершен4 заявки213 просмотров
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Необходимо поднять почтовый сервер на unix машине (операционку можно выбрать из доступных на infoboxcloud.ru).

Почтовик должен работать на iRedMail.

1. Обслуживание нескольких доменных имен

2. Вэб интерфейс как к администрированию, так и к почтовым ящикам.

3. Аккаунты на postgres

4. Перенести существующую почту (imap) на устанавливаемый сервер.

5. Создать DKIM подпись

6. Произвести первоначальную настройку и написать инструкцию для последующего использования.

9 лет назад
ykiselev
Юрий 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
bagas
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$32
1 день
Все отлично, сразу видно профессионал своего дела. Не просто следовал ТЗ, а по согласованию преобразовали его к более "правильной" версии. Рекомендую.
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