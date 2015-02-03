Нужен простой VDS для отправки почты. Чтобы работал с обратной связью. Ну там, статистика, видно сколько открыто прочитано перешло... Установка и начальная настройка VDS опыт есть. Можно поставить vestacp Прописать днс на текущем хостинге, чтобы почта передавалась на ...
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Необходимо поднять почтовый сервер на unix машине (операционку можно выбрать из доступных на infoboxcloud.ru).
Почтовик должен работать на iRedMail.
1. Обслуживание нескольких доменных имен
2. Вэб интерфейс как к администрированию, так и к почтовым ящикам.
3. Аккаунты на postgres
4. Перенести существующую почту (imap) на устанавливаемый сервер.
5. Создать DKIM подпись
6. Произвести первоначальную настройку и написать инструкцию для последующего использования.
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