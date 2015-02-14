Нужен простой VDS для отправки почты. Чтобы работал с обратной связью. Ну там, статистика, видно сколько открыто прочитано перешло... Установка и начальная настройка VDS опыт есть. Можно поставить vestacp Прописать днс на текущем хостинге, чтобы почта передавалась на ...
Перенос VPS сервера (Directadmin) на vmware ESXi
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Имеется настроенный VPS сервер с Directadmin. Нужно перенести его на физический сервер с настроенным vmware ESXi. Собственно, могу предоставить root доступ к голой Centos 6.х
Возможно, нужно будет провести некий аудит VPS сервера и внести коррективы в конфиги в связи с увеличением к-ва ядер процессора и объема оперативной памяти.
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