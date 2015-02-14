Перенос VPS сервера (Directadmin) на vmware ESXi

Системное администрированиеЗавершен6 заявок233 просмотра
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Имеется настроенный VPS сервер с Directadmin. Нужно перенести его на физический сервер с настроенным vmware ESXi. Собственно, могу предоставить root доступ к голой Centos 6.х

Возможно, нужно будет провести некий аудит VPS сервера и внести коррективы в конфиги в связи с увеличением к-ва ядер процессора и объема оперативной памяти.

9 лет назад
hunterok
Андрей 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
1 день
Второй раз уже сотрудничаю - отличная работа и подход к заказчику. Все пожелания были внимательно выслушаны и исполнены. Собираюсь и дальше продолжать сотрудничество по мере появления новых задач.
Спасибо !