Перенос VPS сервера (Directadmin) на vmware ESXi

Имеется настроенный VPS сервер с Directadmin. Нужно перенести его на физический сервер с настроенным vmware ESXi. Собственно, могу предоставить root доступ к голой Centos 6.х

Возможно, нужно будет провести некий аудит VPS сервера и внести коррективы в конфиги в связи с увеличением к-ва ядер процессора и объема оперативной памяти.