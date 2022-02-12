Настроить пересылку сообщений на почтовом сервере на Centos 8

Системное администрированиеЗавершен1 заявка598 просмотров
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В системе на CentOS 8 настроен почтовый сервер Postfix + Dovecot, созданы учётные записи пользователей.

Необходимо настроить пересылку входящих сообщений адресатам таким образом, чтобы в заголовке 'From' оставался адрес одного из пользователей.

CentOS
2 года назад
registered
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$25
1 день
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