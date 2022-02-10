Настроить сервер и механики связанные с ним (со знанием Unity)

Системное администрированиеЗакрытнет заявок708 просмотров
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Нужно настроить сервер и механики связанные с ним.

Удаленка, проектная занятость, предположительно может занять 2-3 недели

По оплате готовы обсудить разные условия

Коммуникации с командой в телеграме

Требования по стеку: C# .NET, Photon Socket Server + очень желательно Unity, чтобы найти с нашим разработчиком общий язык

Задачи:

- Разработка и поддержка серверной части игровых продуктов (C#, Unity3D, Photon Server)

- Написание логики игры, клиент-серверное взаимодействие

- Создание потокобезопасных и высоконагруженных систем

- Оптимизация производительности

Unity
2 года назад
Elena-Blb
Елена 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад