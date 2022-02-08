Прописать бизнес процессы в Yandex.tracker.

На разовую работу нужен человек с опытом настройки бизнес процессов в Яндекс.Трекере. Скорее всего - опыт бизнес-аналитика в IT / финансовых компаниях был бы идеален. Что нужно уметь:

- описать бизнес процесс "со слов" участников

- внести предложения по оптимизации

- транслировать данный бизнес-процесс на Яндекс.Трекер (произвести настройки очередей статусов доступов и т.п.).

Работа разовая, по моей оценке - в несколько рабочих дней. Т.е. не на постоянку, разовая настройка.

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