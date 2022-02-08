Прописать бизнес процессы в Yandex.tracker.

Надо создать VPN сервер, выбрать VPS для этого и вывести файловый сервер наружу, и настроить удаленный доступ на нем!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На разовую работу нужен человек с опытом настройки бизнес процессов в Яндекс.Трекере. Скорее всего - опыт бизнес-аналитика в IT / финансовых компаниях был бы идеален. Что нужно уметь:
- описать бизнес процесс "со слов" участников
- внести предложения по оптимизации
- транслировать данный бизнес-процесс на Яндекс.Трекер (произвести настройки очередей статусов доступов и т.п.).
Работа разовая, по моей оценке - в несколько рабочих дней. Т.е. не на постоянку, разовая настройка.
Оставьте пожалуйста свои контакты для обратной связи.
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