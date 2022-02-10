Zentyal настройка, фильтрация трафика

Есть сервер на него идет постоянно флуд на все открытые порты, необходимо ограничить подключение с одного IP адреса не более 3х соединений. Пробовал забивать в IPTABLES правило, но не срабатывают, как будто zentyal игнорирует его

sudo iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --syn --dport 100:65535 -m connlimit --connlimit-above 3 -j REJECT