Zentyal настройка, фильтрация трафика

После переноса с сервера впн сервера появились проблемы с базой данных. На сервере стоит vtiger. При выгрузке PDF документа вылетает происходит зависание и выдает 504 ошибку. Сервер на хетснере. Сам модуль в списке ошибок висит это сообщение [table]SqlModeERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTIONEmpty or ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервер на него идет постоянно флуд на все открытые порты, необходимо ограничить подключение с одного IP адреса не более 3х соединений. Пробовал забивать в IPTABLES правило, но не срабатывают, как будто zentyal игнорирует его
sudo iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --syn --dport 100:65535 -m connlimit --connlimit-above 3 -j REJECT
- Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо помочь с [url=https://ru.stackoverflow.com/questions/1378721/%d0%9a%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-debian-%d0%9a%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8b-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%be]вопросом[/url] по [url=https://ru.stackoverflow.com/questions/1378721/%d0%9a%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-debian-%d0%9a%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8b-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%be]ссылке [/url] Доступ к серверу не дам. Вы говорите, какие команды писать, я пишу, сообщаю результат.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно настроить сервер VPS ,и развенуть сайт на laravelСистемное администрирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Adobe Dreamweaver помочь удаленно установить на Mac или просто дать реально работающую на Мак программу M1 процессорСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
требуется сделать форму теста ( опроса) для сайта по ремонту ванных комнат. тех. задание есть. после ответа человека на эти вопросы ему высылается один из 3 вариантов сметы (либо сразу все 3) , и за ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
На разовую работу нужен человек с опытом настройки бизнес процессов в Яндекс.Трекере. Скорее всего - опыт бизнес-аналитика в IT / финансовых компаниях был бы идеален. Что нужно уметь: - описать бизнес процесс "со слов" ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Надо создать VPN сервер, выбрать VPS для этого и вывести файловый сервер наружу, и настроить удаленный доступ на нем!Системное администрирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется помощь с настройкой темы для сайта визитки(Подобрать шаблон и настроить его) Сам сайт уже с доменом WorldPress установлен.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется настроить небольшой проект на kubernetes. пишите сразу ваш телеграмСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно развернуть небольшой сайт и телеграмм бота на vps сервере timeweb. Робота не срочная. Оплата договорная.Системное администрирование5 заявокЗакрыт2 года назад