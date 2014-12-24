Наладить веб-сервер.

$15
Системное администрированиеЗакрыт11 заявок175 просмотров
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Происходят ошибки веб-сервера, при соединении к базе mysql, его просто нет.

Необходимо наладить веб-сервер, для работы сайтов.

9 лет назад
speckau
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад