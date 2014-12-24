1.Нужно настроить почту сайта, чтобы была вида mail.site.ru чтобы при вводе этого адреса, можно было войти в почту сайта. 2. Нужно чтобы скрипты на сайте работали(для проверки прокси), так как на хостинге работают на ВПС нет. ВПС ...
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Происходят ошибки веб-сервера, при соединении к базе mysql, его просто нет.
Необходимо наладить веб-сервер, для работы сайтов.
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