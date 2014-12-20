Не отправляется почта Exim на Ubuntu

$10
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Проблема описана здесь:

https://forum.vestacp.com/viewtopic.php?f=31&t=6631&p=19623

Пишите, кто может помочь разобраться в отправке почты.

Ubuntu
9 лет назад
SummerSunLight
Марат 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад