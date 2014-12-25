Настроить Sphinx

Добрый день Нахожусь в Германии Хочу заплатить за следующую услугу У меня дома ДСЛ интернет Достаточно простенький ВЛАН РУТЕР без имени http://hilfe.o2online.de/o2de/attachments/o2de/7000_1@tkb/59/1/BDA%20o2HB%206641%20V1.5.pdf Если линк не открывается, то рутер ищется в гугле по запросу "o2 homebox 6641" Согласно контракта с провайдером у меня ...
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Sphinx работает, но несовершенно.
Подробности исполнителю.
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