Настроить Sphinx

1.Нужно настроить почту сайта, чтобы была вида mail.site.ru чтобы при вводе этого адреса, можно было войти в почту сайта. 2. Нужно чтобы скрипты на сайте работали(для проверки прокси), так как на хостинге работают на ВПС нет. ВПС ...