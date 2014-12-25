Настроить Sphinx

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Sphinx работает, но несовершенно.

Подробности исполнителю.

9 лет назад
Ginza9
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад