Написать шаблон сайта на Wordpress

Ищу php-программиста для доработки интернет-магазина на opencart. Магазин готов на 70%. Необходимо исправить парсер, добавить аккаунт пользователей на фронтэнде, отзывы к товарам, подправить ошибки в дизайне и еще по мелочи. Вообщем довести проект до продакшена. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать шаблон сайта на Wordpress с простым управлением всех его функций. Т.е что бы человек с минимальными знаниями мог создать полно- функциональный сайт при помощи этого шаблона. Акцент тут больше на простое управления.
Примеры шаблонов вышлю на маил.
Интересуют сроки и цены .
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