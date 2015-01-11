Написать шаблон сайта на Wordpress

Необходимо создать шаблон сайта на Wordpress с простым управлением всех его функций. Т.е что бы человек с минимальными знаниями мог создать полно- функциональный сайт при помощи этого шаблона. Акцент тут больше на простое управления.

Примеры шаблонов вышлю на маил.

Интересуют сроки и цены .