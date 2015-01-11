Увеличить безопасность сайта на джумле

Ищу php-программиста для доработки интернет-магазина на opencart. Магазин готов на 70%. Необходимо исправить парсер, добавить аккаунт пользователей на фронтэнде, отзывы к товарам, подправить ошибки в дизайне и еще по мелочи. Вообщем довести проект до продакшена. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стали приходить на днях вот такие письма:
Your website, , is undergoing a brute force attack.
There have been at least 50 failed attempts to log in during the past 180 minutes that used one or more of the following components:
Component Count Value from Current Attempt
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Network IP 45 217.166.192
Username 49 admin
Password MD5 2 40164eb080467a4e315a3c6f462b48d0
The Login Security Solution plugin (0.34.0) for WordPress is repelling the attack by making their login failures take a very long time. This attacker will also be denied access in the event they stumble upon valid credentials.
Further notifications about this attacker will only be sent if the attack stops for at least 180 minutes and then resumes.
Хотелось бы каким-то образом обезопасить сайт от взлома (пароль непростой стоит) сейчас пока айпи поставили ограниченный, есть ли какие-то способы надежно защитить себя от атак подобного рода? Если да, то предложите.
Цена вопроса 900 руб в вмр (!)
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