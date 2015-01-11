Добавить отдельную страничку

Ищу php-программиста для доработки интернет-магазина на opencart. Магазин готов на 70%. Необходимо исправить парсер, добавить аккаунт пользователей на фронтэнде, отзывы к товарам, подправить ошибки в дизайне и еще по мелочи. Вообщем довести проект до продакшена. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, есть сайт готовый надо добавить страничку и два линка, работа не сложная. Жду заявки.
Сайт: цгббатайск.рф - писался на Rubyonrails, имеется VDS и домен.
Надо при нажатии кнопки записаться попасть на новую страничку с минимальным контентом и информацией. К админке привязывать не обязательно.
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