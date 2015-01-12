Синхронизация форм заявок на сайте со смартреспондером

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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Необходимо реализовать функционал переноса емайл адресов клиента в систему смартреспондер.

Пользователь заполняет заявки на сайте, направляя заявку, соглашается с условиями подписки на новости компании, его емайл автоматически попадает в базу смартреспондер.

Заявки http://globalpatent.ru/o-nas/nashi-zayavki.html

Необходимо реализовать этот функционал.

PS: форма подписки уже настроена отдельно, она не привязана к нашим заявкам.

API документация

http://smartresponder.ru/l_ru/api.html#?href=/api/doc/&anchor_id=Api_List

Ожидаю от Вас стоимость, сроки, условия реализации.

9 лет назад
Olka1-80
Ольга 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов