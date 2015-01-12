Стали приходить на днях вот такие письма: Your website, , is undergoing a brute force attack. There have been at least 50 failed attempts to log in during the past 180 minutes that used one or more ...
Синхронизация форм заявок на сайте со смартреспондером
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать функционал переноса емайл адресов клиента в систему смартреспондер.
Пользователь заполняет заявки на сайте, направляя заявку, соглашается с условиями подписки на новости компании, его емайл автоматически попадает в базу смартреспондер.
Заявки http://globalpatent.ru/o-nas/nashi-zayavki.html
Необходимо реализовать этот функционал.
PS: форма подписки уже настроена отдельно, она не привязана к нашим заявкам.
API документация
http://smartresponder.ru/l_ru/api.html#?href=/api/doc/&anchor_id=Api_List
Ожидаю от Вас стоимость, сроки, условия реализации.
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