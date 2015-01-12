Стали приходить на днях вот такие письма: Your website, , is undergoing a brute force attack. There have been at least 50 failed attempts to log in during the past 180 minutes that used one or more ...
Доработать сайт интернет-магазина ENS GROUP на Drupal
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Необходимо доработать сайт интернет-магазина ENS GROUP на Drupal.
Был сделан под 1С, но на данный момент необходима синхронизация с существующей базой, нужен парсер.
Также есть список доработок по верстке, ТЗ высылаю.
Связь почтой, skype
Сайт нужен в ближайшие сроки.
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