Доработать сайт интернет-магазина ENS GROUP на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки126 просмотров
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Необходимо доработать сайт интернет-магазина ENS GROUP на Drupal.

Был сделан под 1С, но на данный момент необходима синхронизация с существующей базой, нужен парсер.

Также есть список доработок по верстке, ТЗ высылаю.

Связь почтой, skype

Сайт нужен в ближайшие сроки.

Drupal
9 лет назад
terentyevae
Екатерина 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад