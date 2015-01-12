Помочь доработать сайт

Необходимо доработать сайт интернет-магазина ENS GROUP на Drupal. Был сделан под 1С, но на данный момент необходима синхронизация с существующей базой, нужен парсер. Также есть список доработок по верстке, ТЗ высылаю. Связь почтой, skype Сайт нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист который поможет в разработке сайта на codeigniter. Сайт пишем для себя как бы "стендап" поэтому бюджет не большой. Хочется написать побыстрее вот поэтому и нужен помощник.
Требования:
- знать codeigniter
- быть адекватным, не задирать цену
- скайп общение голосом
Кто заинтересован оставляйте заявки, в заявке указывайте скайп. Там и свяжемся для подробностей.
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