Привязать html к wordpress

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок217 просмотров
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Добрый день,

Нужно сделать шаблон wordpress на основе готовой верстки отсюда http://flagfish.ru/blog/blog.html

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С Уважением,

Юлия

WordPressHTML
9 лет назад
PumYulie
Юлия 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
год назад