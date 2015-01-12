Поставить обратную связь на сайт

Итак, есть сайт готовый надо добавить страничку и два линка, работа не сложная. Жду заявки. Сайт: цгббатайск.рф - писался на Rubyonrails, имеется VDS и домен. Надо при нажатии кнопки записаться попасть на новую страничку с минимальным ...