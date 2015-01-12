Небольшая доработка JS скрипта

Веб-программированиеЗавершен5 заявок143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Имеется JS скрипт, который строит дерево.

Вот сам скрипт - https://github.com/culmat/jsTreeTable

Проблема в том, что при открытии страницы - все дерево раскрыто. Нужно сделать так, чтобы при все было свернуто, а пользователь уже сам разворачивал нужные ему ветки.

Вот демонстрация

http://jsfiddle.net/df56fovs/

9 лет назад
izdatel711
Анатолий 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
seeker1983
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Оперативно и не дорого помог решить мою проблему. Рекомендую.
Все хорошо.