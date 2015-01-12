Доработка сайта на zend framework

Здравствуйте.

В проект связанный с электронной коммерцией, в частности агрегатор платежей нужен php программист с хорошим опытом работы с zend framework.

На текущий момент необходимо дописать админ панель, api для работы мобильных приложений и подключить доп функционал к платформе на основе уже аналогично реализованного.

Заинтересованы в программисте который не уделяет по паре часов проекту в день, а относится более серьезно, проект перспективный, но увы уже столкнулись с программистами которые очень любят затягивать со сроками, поэтому таких просьба не беспокоить.

Для контроля в разработке используем git/jira/bamboo.

По результатам работы можем предложить постоянную работу над данным проектом с хорошими финансовыми условиями.

Будем рады видеть заинтересованных людей в данной области с примерами работ.

Спасибо.