Скрипт учета финансов

Всем привет. Разыскивается опытный php-разработчик с опытом реализации проектов на yii-framework для поддержки backend-части проекта — необходимо вести разработку и постоянные доработки и исправлений в имеющийся проект на Yii. На ближайшую партию работ примерно неделя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
АКТУАЛЬНО
Добрый день. Требуется написать и поддерживать (возможно доработка) скрипт в виде сайта, на котором можно будет зарегистрироваться и вести учет финансов.
Частичное тз
1. PHP (без фреймворков), ajax, jquery, mysql (не mysqli).
2. страница ежемесячного учета - все на аяксе
3. страница отчета за год
4. страница желаемого баланса (аналог пункта 2)
5. страница регистрации (логин, пароль, телефон, скайп, почта) , логина
6. страница совет что надо делать (дать совет в зависимости от баланса последнего месяца)
7. ДИЗАЙН простейший (минимализм) - ничего рисовать не надо, по стилю веблансера
прилагаю 2 страницы - нарисовал в тетради
указывайте бюджет, показывайте примеры того что делали (подобное что-то)
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