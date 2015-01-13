Скрипт учета финансов

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок205 просмотров
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АКТУАЛЬНО

Добрый день. Требуется написать и поддерживать (возможно доработка) скрипт в виде сайта, на котором можно будет зарегистрироваться и вести учет финансов.

Частичное тз

1. PHP (без фреймворков), ajax, jquery, mysql (не mysqli).

2. страница ежемесячного учета - все на аяксе

3. страница отчета за год

4. страница желаемого баланса (аналог пункта 2)

5. страница регистрации (логин, пароль, телефон, скайп, почта) , логина

6. страница совет что надо делать (дать совет в зависимости от баланса последнего месяца)

7. ДИЗАЙН простейший (минимализм) - ничего рисовать не надо, по стилю веблансера

прилагаю 2 страницы - нарисовал в тетради

указывайте бюджет, показывайте примеры того что делали (подобное что-то)

9 лет назад
maxicash
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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