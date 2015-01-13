Задача для спеца по серверам.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок143 просмотра
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на сервере установлен nood.js надо перелить на него имеющуюся часть сайта с видеоконференциями. цена вопроса 1000 р.

9 лет назад
Vasenkin
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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