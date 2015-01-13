Нужен сайт посвященный городу.Modx. верстка есть, ТЗ тоже, работы на неделю грамотному программисту, цена вопроса - 10 К. лучше сразу в скайп дабы не тратить время.

Просьба - начинающих , любителей , очень занятых, слишком крутых для таких проектов, страждущих денег каждый день изза...чего то там ибо надо - НЕ ТРАТЬТЕ МОЕ ВРЕМЯ!!!!!!