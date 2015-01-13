Нужен сайт, посвященный городу.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок214 просмотров
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Нужен сайт посвященный городу.Modx. верстка есть, ТЗ тоже, работы на неделю грамотному программисту, цена вопроса - 10 К. лучше сразу в скайп дабы не тратить время.

Просьба - начинающих , любителей , очень занятых, слишком крутых для таких проектов, страждущих денег каждый день изза...чего то там ибо надо - НЕ ТРАТЬТЕ МОЕ ВРЕМЯ!!!!!!

9 лет назад
Vasenkin
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад