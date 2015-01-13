Прикрутить к вордпрессу интеркассу

Нужен сайт посвященный городу.Modx. верстка есть, ТЗ тоже, работы на неделю грамотному программисту, цена вопроса - 10 К. лучше сразу в скайп дабы не тратить время. Просьба - начинающих , любителей , очень занятых, слишком ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект на вордпрессе.
Принцип как интернет магазин.
Сейчас работает прием пайпал.
Нужно прикрутить русские платежки через шлюз, желательно интеркассу или подобные.
Писать тем, кто имеел уже опыт и сроки и стоимость работы.
Доступы к файлам предоставлю.
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