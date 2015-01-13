Прикрутить к вордпрессу интеркассу

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Есть проект на вордпрессе.

Принцип как интернет магазин.

Сейчас работает прием пайпал.

Нужно прикрутить русские платежки через шлюз, желательно интеркассу или подобные.

Писать тем, кто имеел уже опыт и сроки и стоимость работы.

Доступы к файлам предоставлю.

9 лет назад
europa1
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад