Доработка функционала сайта на RoR

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Необходимо реализовать небольшой функционал с отдельной логикой, встроенный в интерфейс существующего сайта.

Подробности для оценки бюджета - в личку или по заявке к этому проекту.

9 лет назад
websters
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад