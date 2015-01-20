Нужно создать внутреннюю учетную систему с 4-мя табличными структурами данных (бухгалтерский и клиентский учет, склад), в которую данные будут вноситься вручную и загружаться из csv-файлов (выгрузки из 1С). Разработать можно на любом из удобных ...