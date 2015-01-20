Нужно создать внутреннюю учетную систему с 4-мя табличными структурами данных (бухгалтерский и клиентский учет, склад), в которую данные будут вноситься вручную и загружаться из csv-файлов (выгрузки из 1С). Разработать можно на любом из удобных ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Разыскивается опытный разработчик на wordpress для реализации сайта с каталогом товаров. Верстка уже реализована отдельно. Необходима интеграция на движок, доработка плагинов, кастомных записей, виджетов и т.п., а также реализация интерфейсных js. Большой опыт ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо реализовать небольшой функционал с отдельной логикой, встроенный в интерфейс существующего сайта. Подробности для оценки бюджета - в личку или по заявке к этому проекту.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт запрограммирован. Верстка сделана отдельно. Есть недочеты по шаблонам, которые нужно устранить. Плюс нужно доработать кастомные типы постов. Подробности - в личку. Бюджет - по оценке исполнителя. Обязателен опыт работы с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать и заполнить статистическую страницу-лендинг с js-галереей. Подробности - в личку. Бюджет - по оценке исполнителя.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо реализовать сайт на wordpress с каталогом товаров, категориями, постами в блоге, отзывами и другими кастомными типами контента. Верстка уже готова. Нужно ее интегрировать в движок + реализовать js. подробности - в личку ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт10 лет назад