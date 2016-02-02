Нужно разработать парсер Яндекс Маркета

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Добрый день, нужно разработать парсер Яндекс Маркета на ZennoPoster + CapMonster (распознавание каптч).

Кто может взяться?

Парсить будем товары, в формат CSV.

Пример результата прикрепил.

9 лет назад
igramnet
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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