Блог wordpress. Нужно сделать картинки в шапке сайта резиновыми

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок137 просмотров
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В блоге на wordpress нужно сделать картинки в шапке сайта (и текст) резиновыми.

Чтоб они хорошо смотрелись на мобильных устройствах.

WordPress
9 лет назад
Viktoriya180889
Виктория 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
13 дней назад
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