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Перенести товары из старого виртумарта в новый срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
перенести товары из старого виртумарта в новый, через скрипт
товары простые:
картинка одна
описание
артикул
тайтл
при переносе нужно проверить, если товар уже существует в новой бд, значит его не переносим
нужно сделать до вечера
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