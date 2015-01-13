Необходимо создать landing page

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Он должен быть на любой cms (лучше joomla )
2) Обязательно на первом экране должна быть форма заказа, а также кнопка заказать обратный звонок. Над кнопкой заказать звонок должны располагаться контакты.
3) Цветовая гамма: светло-фиолетовый, пурпурный, салатовый
4) Также на 1 вом экране должен быть изображен человек, который красиво поет
5) Обязательно должны быть описаны и как та выделены достоинства нашей методики и недостатки в других методиках
6) Также должен быть на landing page счетчик обратного отчета по акции
7) Должен быть блок как мы работаем, должна быть схема
8) Должен быть блок отзывы наших клиентов
9) Внизу должны располагаться правовая информация + телефоны+ заказать звонок
10) Любая текстовая информация (блок) должен редактироваться из админки.
При нажатие на кнопку “заказать звонок” должна появляться форма заказа звонка
При заполнении формы должна появляться страница “Спасибо за заказ”
Данную landing page нужно будет привязать к домену и разместить на хостинг
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