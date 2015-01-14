Выполнить стандартные SEO настройки

Есть панель учета сайтов, написанная на фреймворке yii. Выглядит так: http://clip2net.com/s/3am2E2q Ранее там был реализован парсинг индекса Яндекса у каждого сайта. На данный момент почему-то это перестало работать. Нужно будет настроить парсинг количества страниц в Яндексе. Чтобы был корректный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо выполнить стандартные SEO рекомендации: хост, 404, дубликаты и т.п.
Адрес сайта www.odinurolog.ru/
Точное задание пришлю кандидатам.
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