Выполнить стандартные SEO настройки

Веб-программированиеЗавершен1 заявка166 просмотров
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Надо выполнить стандартные SEO рекомендации: хост, 404, дубликаты и т.п.

Адрес сайта www.odinurolog.ru/

Точное задание пришлю кандидатам.

9 лет назад
onetopru
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 дней назад
9 лет назад
$25
1 день
Работа была выполнена быстро и качественно. Александра, была всегда на связи, сотрудничеством доволен.
Андрею спасибо за нестандартную интересную задачу. Коммуникации по проекту проходили оперативно, оплата - мгновенно. От души рекомендую как грамотного заказчика и приятного в общении человека.
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