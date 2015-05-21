Установить веб камеру онлайн на сайт

Веб-программированиеЗавершен2 заявки163 просмотра
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Мне нужно установить на сайт битрикс камеру онлайн, есть пример сайта/страницы откуда можно взять всю инфу.

9 лет назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$30
1 день
Все отлично!
Работать с Викторией очень комфортно! Она очень внимательный и ответственный заказчик. Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, с предоплатой и постоплатой никаких проблем. Спасибо за сотрудничество!