Установить веб камеру онлайн на сайт

Нужен человек, который дружит с языком Python Нужно поправить скрипт парсера.
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Мне нужно установить на сайт битрикс камеру онлайн, есть пример сайта/страницы откуда можно взять всю инфу.
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